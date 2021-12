Als der Schultheiß noch im Kirchturm Recht sprach : Geschichtbote arbeitet historische Gerichtsakten aus Unkel auf

Speicherfund

Dass die Unkeler über diesen Schatz an Aktenbündeln auch aus der kurkölnischen Zeit des 18. Jahrhunderts verfügen, ist glücklichen Umständen zu verdanken. Bis in das 16. Jahrhundert reichen die Aufzeichnungen zurück, die in einer Schöffenkiste im Turm der Pfarrkirche Sankt Pantaleon verwahrt wurden. Mitte des 19. Jahrhunderts gelangte die Kiste auf den Speicher des Pfarrhauses und zeitweise in die Sakristei der Kirche. Nur: Davon wusste kaum jemand. Als 1920 die Überführung der Ortsarchive in das Landeshauptarchiv von Koblenz angeordnet wurde, blieb dieser Schatz demzufolge in Unkel.

Gehoben wurde er vor rund 60 Jahren von Lehrer und Lokalpolitiker Franz Hermann Kemp. Er sichtete und sortierte vorsichtig das vom Verfall bedrohte Schriftgut. Eine systematische Ordnung brachte sein Nachfolger im Amt des Stadtarchivars, Lehrer Rudolf Vollmer, hinein – die Unterlagen wurden wertvolle Quelle zur Erforschung der Ortsgeschichte, die der 1995 von ihm initiierte Geschichtsverein Unkel immer wieder in wertvollen Veröffentlichungen darlegt. Das Archiv ist mittlerweile im Alten Rathaus, die alte Schöffenkiste im Pfarrhaus.