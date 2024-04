Meisterdetektivin Elisabeth Hoffmann Wieso eine Vettelschosserin eine Geschirrbörse in ihrem Einfamilienhaus veranstaltet

Die Gemeinde Vettelschoß auf der Linzer Höhe, Heimat von rund 3700 Menschen. Grundschule, Kindergarten, Einfamilienhausidylle, drumherum Natur so weit das Auge reicht: Nichts lässt auf den ersten Blick darauf schließen, dass genau hier eine besondere Geschäftsidee ihren Ursprung hat, noch dazu eine von internationalem Ruf. Obwohl, da sind diese Tassen am Handlauf vor dem Haus: An der Lerchenstraße betreibt Elisabeth Hoffmann ihre Geschirrbörse. Und erweist sich Tag für Tag als eine Art Meisterdetektivin in Sachen Tischkultur.