Richtfest für vier neue Operationssäle 12,5 Millionen Euro für das Linzer Franziskus-Krankenhaus

Linz · Ein Millionenpaket an Fördergeldern hatte Clemens Hoch, Landesminister für Wissenschaft und Gesundheit in Rheinland-Pfalz, als „Geschenk“ zum Richtfest am Linzer Franziskus-Krankenhaus mitgebracht. Damit wird moderne Technik angeschafft.

12.06.2023, 15:29 Uhr

Das Bekenntnis zum Linzer Krankenhaus von Gesundheitsminister Clemens Hoch (3.v.l.) erfreute Hartmut Münzel (v.l.), Vorstandsvorsitzender Angela von Cordier Stiftung, die Geschäftsführer Thomas Werner und André Tillmann, Architekt Frank Wallroth und Pflegedirektor Thorsten Dörholt. Foto: Frank Homann





Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge