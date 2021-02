Kostenpflichtiger Inhalt: Genossenschaft Solidarische Landwirtschaft : Grünzeug mit Gefühl in Sankt Katharinen

Die Vorbereitungen laufen: Martin Lang (l.) und Marlon Reich vor dem ehemaligen Lagerraum des Hofs in Hinterlorscheid. Foto: Frank Homann

Kreis Neuwied Im März geht es richtig los: Dann bringt die Genossenschaft Katringer Grünzeug die Saat für Gemüse und Kräuter in zwei Hektar Erde in Hinterlorscheid bei Sankt Katharinen. 21 Einwohner haben sie im vergangenen Sommer nach dem Prinzip der Solidarischen Landwirtschaft gegründet. Jeder der will, kann einsteigen – auch ohne schmutzige Hände zu bekommen.