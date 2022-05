Lebensgefährliche Aktion : 25-Jähriger fährt schlafend auf Güterzug von Unkel nach Leverkusen

Bundespolizei will Präventionsarbeit intensivieren : 14-Jähriger stirbt durch Stromschlag am Troisdorfer Bahnhof Ein Jugendlicher ist am Sonntagnachmittag im Bereich des Güterbahnhofs in Troisdorf auf einen Kesselwagen geklettert. Dabei erlitt dieser einen tödlichen Stromschlag. Die Bundespolizei will ihre Präventionsarbeit nun weiter ausbauen.