Angebot in Asbach Neue Hebammenzentrale will Geburtshilfe für die ganze Region leisten

Moritz strahlt über das ganze Gesicht. Der Säugling mit dem marineblauen Strampler kennt gar keinen anderen Gesichtsausdruck als den des entspannt lächelnden Sonnenscheins. Moritz ist eine Babypuppe – ein Anschauungsobjekt in der neuen Hebammenzentrale „Wunderwerk-Hebammen“ in Asbach und zugleich so etwas wie das Maskottchen der behaglich und einladend eingerichteten Gemeinschaftspraxis. In der Asbacher Kamillus-Klink sind die sechs Hebammen Ulrike Becker, Lisa Ehrenhofer, Lucja Mazur, Maria Kremer, Lydia Weber und Lara Mönter mit ihrer Hebammengemeinschaft untergekommen – ein Glücksfall par excellence.