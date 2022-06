Einmal die Schulbank drücken wie anno dazumal : Heimatmuseum Rheinbreitbach öffnet die Türen zum Museumsfest

Telekom soll Mast auf Rheinhöhe bekommen : Wie ein Müllauto den Bau eines Mobilfunkmasts in Rheinbreitbach beschleunigt Für den Bau eines Mobilfunkmasten will die Gemeinde Rheinbreitbach der Deutschen Telekom ein Grundstück zur Verfügung zu stellen. Um den Standort des Mastes im Ort gab es immer wieder Streit – seit 15 Jahren. Doch ein Müllauto hat nun Bewegung in die Sache gebracht.