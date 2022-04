111 Orte im Westerwald, die man gesehen haben muss : Historisches und Anekdoten machen Lust auf die Region

Die Nistermühle gehört zu den 111 Orten im Westerwald, die man nach Ansicht der Autoren gesehen haben muss. Foto: Horst Hohn

Region Eine wechselhafte Historie vermischt sich mit amüsanten Anekdoten: In ihrem Buch „111 Orte im Westerwald, die man gesehen haben muss“ empfehlen Daniel Robbel und Horst Hohn Ausflugsziele. Mit nützlichen Informationen und interessanten wie skurrilen Geschichten ist das Buch der ideale Reiseführer für die Region - und bietet Überraschendes auch für Kenner.



Von Tobias Frösch

Ob nun der Mythos eines enthaupteten Kardinals, eine Geschichte über einen Altkanzler, der sich in einer Kornmühle versteckte, oder auch über berüchtigte Räuber: Historisches und ebenso amüsante Anekdoten haben Daniel Robbel und Horst Hohn in ihrem Buch „111 Orte im Westerwald, die man gesehen haben muss“ zusammengetragen. Beide haben im Westerwald und in der Region Wurzeln geschlagen. Mit ihrem Werk, das die Reihe um 111 interessante Orte in den verschiedensten Städten und Regionen wie Bonn und dem Siebengebirge nun ergänzt, wollen sie die Heimatregion in neuem Licht zu präsentieren. Immerhin, der Westerwald ist weit mehr als ein bewaldetes Mittelgebirge im Westen Deutschlands, über das der Wind fegt.

Die beschriebenen Ausflugsziele liegen bewusst abseits der bekannteren, großen Wanderwege und laden dazu ein, die intimsten Geheimnisse der Region kennenzulernen. „Der Westerwald hat allemol viel zu bieten. Ganz gleich ob düstere Bergbaustollen, uralte Ruinen oder quietschbunte Kunstwerke – auf seine markante und urige Art ist er immer absolut liebenswert“, sind sich die beiden Autoren einig. Die von ihnen versammelten Geschichten machen deutlich, dass es in der von Rhein, Dill, Sieg und Lahn umgebenen Region viel zu entdecken gibt, sowohl für Touristen als auch für Einheimische.

Dabei berühren die Autoren auch angrenzende Gebiete, so etwa die Stadt Linz „als Bindeglied zwischen dem eher leutseligen Rheinland und dem vermeintlich sturen Westerwald“, wie sie beschreiben. Die Stadtmauer und die beiden erhaltenen Tore aus dem 14. Jahrhundert geben dort ebenso wie die alte Brandmauer aus dem späten 16. Jahrhundert Einblicke in die ehrwürdige Geschichte der Stadt. Auch tragische Ereignisse, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben, sparen die Autoren nicht aus. So informieren sie über die Gedenkstätte an der A 3 oberhalb von Bad Honnef, die an die Geiselnahme von Gladbeck im August 1988 erinnert und das tragische Ende einer Verfolgungsjagd just im Siebengebirge. Ein Denkmal erinnert nahe der A 3 an den Tod der damals 18-jährigen Silke Bischoff, die beim Schusswechsel - als insgesamt drittes Todesopfer der Geiselnahme - starb.

Historisch Interessierte müssen im Westerwald nicht bis ins Mittelalter zurückreisen, um auf spannende Geschichten zu stoßen. So erzählen Robbel und Hohn die Geschichte eines lokalen Wirtschaftswunders, dessen Zeugen die Bewohner des Rhein-Sieg-Kreises in den 1870-er Jahren wurden. 1867 entstand in Eitorf eine Zigarrenfabrik, die ihren Erfolg der fleißigen Mitarbeit von mehreren hundert angestellten Frauen verdankte. Frauen seien in jener Zeit die idealen Arbeiterinnen in diesem Wirtschaftszweig gewesen, nicht zuletzt, da sie einen geringeren Stundenlohn bezogen als Männer, so die Autoren. Das Wunder sollte nicht lange andauern. Doch noch heute ist in der Schümmerichstraße eines der damaligen Werke zu besichtigen.

Wurzeln der Rockefellers liegen im Westerwald

Besonders eindrucksvoll ist die Geschichte über die Wüstenei Rockenfeld und den weltberühmten Familiennamen, der aus diesem Ort stammt. Bekanntheit erlangte der Name „Rockefeller“ vor allem durch den Erdölförderer und Philanthropen John D. Rockefeller, der 1916 erster Milliardär der Weltgeschichte wurde und als reichster Mensch der Neuzeit gilt. Die Ahnenreihe seiner Familie reicht zurück bis ins 16. Jahrhundert – in die Wüstenei Rockenfeld eben, im heutigen Neuwied. Dort wurde 1590 Goddard Rockenfeller geboren, dessen Enkel und Urenkel bei der europäischen Besiedlung der heutigen USA nach New Jersey und New York auswanderten. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts stieg der junge John Davis Rockefeller ins Ölgeschäft ein. In New York zeugt das berühmte Rockefeller Center von dieser Geschichte, in Rockenfeld im Neuwieder Stadtteil Feldkirchen ragen ein einsames Ehrendenkmal sowie ein Gedenkstein aus dem Wald- und Wiesengrün.

Die Vielfalt an Geschichten, Schicksalen, Tragödien und Erfolgen rund um den Westerwald, die die Autoren versammelt haben, ist groß. Von unerforschten „Korallenriffen“ bei Erdbach und verschmusten Kühen in Gieleroth über Skihütten in Emmerzhausen und das größte „Butterfass“ des Westerwaldes in Hartenfels reicht das Repertoire bis zu einem Ausflug in die Fantasiewelt des Herr-der-Ringe-Schöpfers J.R.R. Tolkien in Mittelhof – der Westerwald zeigt sich in spannenden, verführerischen und zum Teil schaurigen Seiten. Kein Wunder, dass sich neben Sandra Köster vom Vorstand der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“ auch die Landräte Achim Hallerbach (Kreis Neuwied), Peter Enders (Kreis Altenkirchen) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) über die Werbung für „ihren“ Westerwald freuen.