Campingplatz in Rheinbreitbach geräumt „Ich habe schon viel geweint am Wochenende“

Die Container kamen inklusive neuer Inneneinrichtung. Nun aber das Hochwasser. Problem: Im Gegensatz zu den festen Aufbauten haben die Container eine Dämmschicht im Boden, die sich bei Hochwasser vollsaugen – entsprechend war der vorübergehende Abbau alternativlos, als das Wasser kam. Klein: „Bei den festen Aufbauten war das nicht so schlimm, da konnte man im Zweifelsfall mit dem Hochdruckreiniger tätig werden.“ Sicher 7.000 Euro kostet es allerdings aktuell, die beweglichen Aufbauten vom Containerdienst einmal ab- und dann wieder anliefern zu lassen, so Klein am Pfingstmontag zum GA. Und sie ergänzt spontan ganz offen: „Ich habe schon viel geweint am Wochenende.“