Hochwasser vermiest Start in die Biergartensaison Campingplatz und Biergarten „Auf dem Salmenfang“ in Rheinbreitbach geräumt

Nicht erst am Sonntagmorgen lagen bei Daniela Klein die Nerven blank. Da war die endgültige Entscheidung gefallen, Campingplatz und Biergarten „Auf dem Salmenfang“ wegen des Rheinhochwassers bis auf Weiteres zu räumen – und das, obwohl die Saison gerade erst begonnen hatte und mit dem langen Pfingstwochenende so richtig hätte Fahrt aufnehmen können. „Wir sprechen von zwei bis drei Zentimetern Wasser“, sagt Klein, die Campingplatz und Biergarten gemeinsam mit Angela Bertram betreibt, am Montag noch unter dem Eindruck der Geschehnisse. Denn klar ist: Selbst wenn sich das Wasser des Rheins schnell zurückzieht, der finanzielle Schaden für das Unternehmen ist erheblich. Während weitere wetterbedingte Einsätze im Siebengebirge ansonsten weitgehend ausblieben, geht es für den Biergarten jetzt auch um die Existenz.