38-Jähriger in Motivwagen verunglückt Polizei ermittelt nach tödlichem Unfall am Rosenmontag in Hönningen

Wie das zuständige Polizeipräsidium Koblenz am Montagnachmittag mitteilte, ereignete sich der erste Unfall bereits am Vormittag auf der B257 im Kreis Ahrweiler. Auf der Anfahrt zum Rosenmontagszug in Hönningen war ein 38-Jähriger in einem Motivwagen gestürzt. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er nach Angaben der Polizei später im Krankenhaus starb. Der genaue Hergang des Unfalls war zunächst unklar. Die B257 wurde wegen der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen im Unfallbereich vollständig gesperrt.