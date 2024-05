B42 war kurzzeitig gesperrt 60 Einsatzkräfte bei Hotelbrand in Linz am Rhein im Einsatz

Linz am Rhein · In Linz ist in der Nacht auf Montag eine Hotelküche in Brand geraten. Alle Gäste sowie der Eigentümer des Hotels konnten sich in Sicherheit bringen. Die B42 war für kurze Zeit gesperrt.

06.05.2024 , 07:18 Uhr

In Linz hat in der Nacht auf Montag eine Hotelküche gebrannt. Foto: Ulrich Felsmann





Von Jasmin Kaub