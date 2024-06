Auslauf für Vierbeiner Wo Hunde demnächst in Windhagen ungestört toben können

Noch ist es einfach eine Wiese, bald aber wird es eine Hundewiese sein: eine etwa 25 mal 25 Meter große Grünfläche an der Straße Im Nassen in Windhagen. Die Wiese liegt direkt an der Erdgasübernahmestation der Bad Honnef AG (BHAG) im Gewerbegebiet und weit weg von Anwohnern, die sich womöglich durch Hundegebell gestört fühlen könnten.