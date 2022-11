Spielball für Tapire, Heizstein für Sandkatze : Im Zoo Neuwied gibt es jetzt eine Wunschliste für die Tiere

Neuwied Im Zoo Neuwied freuen sich auch die Tiere auf Weihnachten. Denn dank der „Tierischen Wunschliste“ gibt es auch für die Bewohner des Tierparks im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis Geschenke – etwa einen Heizstein oder einen Spielball.

Wunschbäume gibt es während der Weihnachtszeit an vielen Stellen im Siebengebirge. An diesen bunt geschmückten Tannenbäumen hängen stets bescheidene und somit leicht erfüllbare Wünsche von Kindern oder von älteren Menschen, die in finanziell nicht ganz so rosig ausgestatteten Haushalten leben. Auch im Zoo Neuwied gibt es so eine Art von Weihnachtswunschbaum – allerdings virtuell.