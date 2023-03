Produkte aus der Region Wie die Initiative „Unkel Tomorrow“ einen Beitrag zum Klimaschutz leistet

Der Film „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“ von Cyril Dion und Mélanie Laurent handelt von der Suche nach einem Ausweg vor dem globalen Kollaps durch den Klimawandel. Für die Bürgerinitiative „Unkel Tomorrow“ war der Film 2016 der Anstoß zur Gründung. Und die Mitglieder werden selbst aktiv, um ihren Beitrag zu leisten - zum Beispiel, indem sie Selbstversorgung in der Region fördern und ein immer größeres Netzwerk aufbauen aus Menschen, die es ihnen gleichtun und so das Klima schützen wollen. Eine neue Chance, regionale Anbieter für sich zu entdecken, haben Interessenten am Samstag, 25. März. Von 11 bis 18 Uhr öffnet im Bürgerpark der „Markt der regionalen Selbstversorgung“.