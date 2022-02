Bundesverdienstkeuz für den Einsatz um die deutsch-indischen Beziehungen : Jose Punnamparambil baut Brücken des Verständnisses

Unkel Für seinen jahrzehntelangen Einsatz um die deutsch-indische Freundschaft und die Verständigung der Kulturen erhält der Unkeler Jose Punnamparambil das Bundesverdienstkreuz.

Hohe Auszeichnung für Jose Punnamparambil: Aus Händen von Wolfgang Treis, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, nahm der Unkeler jetzt das Bundesverdienstkreuz entgegen. Begleitet wurde er von seiner Frau Sosamma Punnamparambil und Tochter Nisa Punnamparambil-Wolf. „Beruflich und privat hat er Brücken des Verständnisses und der Freundschaft zwischen den Ländern und Kulturen aufgebaut“, so Treis in der Laudatio.

Punnamparambil lebt seit 55 Jahren in Deutschland, ist zugleich der Kultur seines Heimatlandes Indien eng verbunden geblieben. Mehr als 20 Jahre war er für die Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung in Bad Honnef tätig, die in der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit aufgegangen ist. Von 1973 bis 1996 war Punnamparambil Sprachlehrer für Englisch, ab 1981 Leiter der Abteilung für sprachliche Vorbereitung.