Ferienprojekt von „Bad Honnef tanzt“ : Jugendliche tanzen in Bürgerpark Unkel

Rund 30 Jugendliche sind in Unkel bei „Bad Honnef tanzt“ dabei. Foto: Frank Homann

Unkel Im Bürgerpark Unkel beteiligen sich Jugendliche am Ferienprojekt von „Bad Honnef tanzt“. Auch Geflüchtete aus der Ukraine sind dabei.



Von Iris Zumbusch

Charlotte findet es „toll“. Lilith ist ebenfalls begeistert, und war anfangs gespannt, welche Bekannten sie treffen wird. Und Greta kann es kaum erwarten, bis es losgeht an diesem sonnigen Osterferienmorgen. „Es sind sogar fast mehr Jungens als Mädchen dabei“, sagt Lilith und schmunzelt.

Was den drei Schülerinnen so gute Laune bereitet, ist das Ferienprojekt von „Bad Honnef tanzt“ im Unkeler Bürgerpark. Anna-Lu Masch, Gründerin und Leiterin des Tanzprojekts, hat wieder einmal mit ihrem Team für den „Tanzmonat April“ ein buntes und vor allem im wahrsten Sinne des Wortes „bewegendes“ Programm zusammengestellt. Das Osterferienprojekt, an dem rund 30 Jugendliche teilnehmen, gehört dazu. „Bad Honnef tanzt“ kooperiert für das Projekt mit dem TV Eiche und dem Unkeler Bürgerverein „Gemeinsam für Vielfalt“ und wird gefördert von „Chancetanzt“.

Die Zahl zehn spielt in diesem Jahr eine besondere Rolle

In der ersten Aprilwoche gab es bereits eine Ausstellung mit multimedialen Tanzfilmcollagen aus zehn Kulturprojektwochen an Bad Honnefer Schulen, und in der zweiten Aprilwoche haben tanzerfahrene Projektteilnehmer der vergangenen zehn Jahre von „Bad Honnef tanzt“ im Arp Museum Bahnhof Rolandseck kurze Choreografie-Sequenzen aufgeführt. Die Zahl zehn spielt also in diesem Jahr eine besondere Rolle. „Wir feiern Jubiläum“, freut sich Anna-Lu Masch. Das passe gut zum diesjährigen Bad Honnefer Stadtjubiläum. Die Stadt hat zwar ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel, aber das macht nichts. Tanzen passt immer.

„Für den 1100. Geburtstag der Stadt haben wir viele interessante Aktionen vor“, sagt Masch. Geplant ist etwa ein Bildband mit den schönsten Fotos von Tanzaktionen, eine Tanz-Schnitzeljagd durch die Stadt, ein Jubiläumssong und, wenn möglich, eine Tanzparty.

Dolmetscherin übersetzt Choreografie-Anleitungen

Um Unkeler Bürgerpark jedenfalls tanzt sich der Nachwuchs schon einmal ordentlich warm. Eigentlich waren die Aktionen nur für 15 Teilnehmer geplant, doch es hatten sich viele Jugendliche gemeldet, die als Geflüchtete aus der Ukraine nun in der Region leben. Deshalb wurde kurzerhand die Teilnehmerzahl verdoppelt. Eine Dolmetscherin hat sich auch gefunden, die auf Ukrainisch die Choreografie-Anleitungen übersetzt. Geboten wird Aikido mit Michael Masch und Claudia Eidtmann. Die beiden Aikido-Lehrer sind extra aus Bremen angereist. Aus Köln kommt TK Madaka für die Hip-Hop-Gruppe sowie Julian Krieger und Max von Laszewski für das Graffiti-Projekt. Drei Altersgruppen verteilen sich dann jeweils auf die Aktionen.

„Wir planen keine große Abschlussaufführung“, so Anna-Lu Masch, die selbst noch die Choreografiegruppe der Ferienaktion leitet. Der Weg sei das Ziel und vor allem die Begegnung untereinander. Der Bürgerpark biete ideale Bedingungen. So sei Naturerfahrung und Urbanität in das Tanzprojekt integrierbar.