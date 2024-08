Parkfest Rheinbreitbach Klönen und feiern vor der Kulisse der Oberen Burg

Am Sonntag, 25. August, öffnen um 10 Uhr die ersten Buden, an denen es Getränke und Speisen gibt. Ab 11 Uhr kann auch an allen anderen Verkaufsständen gestöbert werden. Am Sonntag gibt es hausgemachten Kuchen und Kaffee in der Cafeteria in der Oberen Burg mit Tischen und Bänken im Hofraum.