Kommunalwahl 2024 in Rheinland-Pfalz Warum das Auszählen der Stimmen am Sonntag eine Mammutaufgabe ist

Am Sonntag, 9. Juni, entscheiden die Wahlberechtigten in der Europäischen Union über die künftige Zusammensetzung des Europaparlamentes. Es ist nicht einzige Wahl an diesem Tag: In Rheinland-Pfalz finden, wie schon vor fünf Jahren, am selben Tag auch die Kommunalwahlen statt. Das heißt, die Wahlberechtigten entscheiden einerseits zusätzlich über die Zusammensetzung ihrer Kommunalparlamente, andererseits in zahlreichen Direktwahlen über ihre Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätinnen oder Landräte für die kommenden fünf Jahre. Für die Wahlhelfer wird es vermutlich ein sehr langer Abend. Denn die Auszählung der Stimmen ist teils extrem kompliziert.