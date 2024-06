Kommentar zur Kommunalwahl im Kreis Neuwied Gegen den Bundestrend

Es ist ein wiederkehrendes Ritual: Am Montag nach einer Wahl bekommen die Spitzenkandidatin oder der Spitzenkandidat einer Partei vor allen Kameras einen großen Blumenstrauß in ihrer Parteizentrale überreicht – gleichgültig, ob sie die Wahl haushoch gewonnen haben oder krachend gescheitert sind. Ein solches Bouquet hätte eigentlich auch Torsten Müller aus Ockenfels verdient. Dem 52 Jahre alten Lehrer gelang, was nicht vielen Repräsentanten seiner Partei, der SPD, am Wahltag vergönnt war: Er holte einen Sieg – und dies auch noch gegen einen langjährigen, seit 15 Jahren amtierenden Ortsbürgermeister von der CDU.