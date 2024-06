Analyse der Kommunalwahl 2024 Wo die Wähler im Kreis Neuwied für Überraschungen sorgten

Am Morgen nach seinem sensationell zu nennenden Wahlsieg war Torsten Müller dort zu finden, wo es ihn von Berufes wegen, an jedem Werktag hinzieht: in der Petersberg Gesamtschule der Stadt Königswinter in Oberpleis. Nur Stunden zuvor hatte der 52 Jahre alte Gesamtschuldirektor, seit 1. April 2023 stellvertretender Schulleiter der jüngst umbenannten Gesamtschule in der Linzer Rheinhöhengemeinde Ockenfels, seiner Partei einen Glücksmoment beschert: Der Sozialdemokrat holte sich den Sieg bei der Wahl zum Ortsbürgermeister von Ockenfels.