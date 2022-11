Musikkabarettist Michael Sens zu Gast in Rheinbreitbach : Komponisten-Fußball und „Gender-Gaga“ in der Oberen Burg

„Junges Forum Klassik“ zu Gast beim Förderkreis Obere Burg : Künstler sorgen für Gänsehautmomente in Rheinbreitbach Seit Jahren gehört das „Junge Forum Klassik“ zu den Stammgästen beim Förderkreis Obere Burg. Mit einem Konzert unter dem Motto „In mir klingt ein Lied, ein kleines Lied“ starteten die jungen Künstler auch diesmal in die Kultursaison in Rheinbreitbach.