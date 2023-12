Neue Strecken ab 10. Dezember Kreis Neuwied baut ÖPNV-Kooperation mit dem Rhein-Sieg-Kreis aus

■ Neue Direktverbindung: Die Linie 179 Linz-Windhagen stellt eine neue Direktverbindung vom Bahnhof Linz über Neutor, Roniger Hof, Linz Krankenhaus, Ginsterhahn, Sankt Katharinen, Notscheid, Vettelschoß und Hallerbach nach Windhagen her. Sie verkehrt montags bis freitags im Stundentakt sowie am Wochenende alle zwei Stunden. Am Bahnhof Linz bestehen Anschlüsse zum Bahnverkehr sowie zu den anderen Buslinien und in Windhagen zur Schnellbuslinie SB51 nach Asbach und Bad Honnef. Die Linie 180 Linz-Neustadt bekommt nun am Schulzentrum Neustadt sogenannte systematische Anschlüsse, so von und nach Asbach, Eitorf und Neuwied. Das Busnetz Asbach wird zum Fahrplanwechsel ebenfalls weiterentwickelt. Zwischen Neustadt und Asbach sowie im Raum Windhagen entfallen die bisher noch von der DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH betrieben Linien 131, 139 und 140. An ihre Stelle treten laut RSVG verbesserte beziehungsweise neue Angebote der RSVG-Linien 178, 179, SB51, 539 und 564. Außerdem gibt es Fahrplanänderungen auf der Linie 562.