Ergebnisse der Stadt- und Gemeinderatswahlen Politische Ratsneulinge werden im Kreis Neuwied zur festen Größe

Die Farbenlehre im nördlichen Kreis Neuwied muss nach der Kommunalwahl nicht um eine neue Couleur im Spektrum der politischen Kräfte in den dortigen Räten erweitert werden. Anders als etwa bei der Europawahl in vielen Bundesländern spielt die rechtsextremistische AfD in den Gemeinderäten in Linz, Asbach und Unkel erneut gar keine Rolle. Der Grund dafür: Die Partei ist auf dieser kommunalen Ebene gar nicht erst angetreten.