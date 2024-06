Gegen den Schuldenberg Warmer Geldsegen aus Mainz für den Kreis Neuwied

„Die Teilnahme an dem Programm markiert für den Landkreis Neuwied einen weiteren Meilenstein auf seinem konsequent verfolgten Weg der Entschuldung“, so Hallerbach. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP sowie CDU und Freie Wähler hatten das Entschuldungsprogramm gemeinsam in der Landesverfassung verankert. In ganz Rheinland-Pfalz werden demnach insgesamt über 500 Landkreise, Verbandsgemeinden, Städte und Gemeinden um mehr als die Hälfte der berücksichtigten kommunalen Liquiditätskredite samt damit verbundenen Tilgungsverpflichtungen und Zinszahlungen entlastet.