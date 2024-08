Spitzenpolitiker Michael Mahlert aus dem Kreis Neuwied So fühlen sich 100 Tage Ruhestand an

Wenn ein Engel dauerhaft über allen Dingen schwebt und zugleich auf das schaut, was gerade am Schreibtisch unter ihm geschieht, so kann der Mensch, der an dem schicken Holzmöbelstück Platz nimmt, gewiss kaum viel falsch machen. Der Himmelsbote an der prachtvollen Stuckdecke in einem der vielen Zimmer von Schloss Arenfels ist neben der gemächlich tickenden Pendeluhr, dem Ensemble aufwendig gestalteter Schränke und dem Kachelofen nur eines der vielen ungewöhnlichen Accessoires im neuen Büro von Michael Mahlert. 100 Tage ist der langjährige Kreisbeigeordnete des Landkreises Neuwied und frühere Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Hönningen ohne Amt. Der Übergang vom Arbeits- ins Ruhestandsleben lässt den Spitzenpolitiker nach 30 Jahren in verantwortungsvollen Ämtern mit gemischten Gefühlen zurück, wie er im Gespräch mit dem General-Anzeiger schildert.