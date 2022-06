Gegen Auto geprallt : Mountainbiker bei Unfall in Asbach schwer verletzt

Ein 55-jähriger Radfahrer hat sich in Asbach schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Asbach Am späten Dienstagnachmittag hat ein 55-jähriger Mountainbikefahrer in der Altenkirchener Straße in Asbach bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten.



Laut Polizei ist der Mountainbiker die abschüssige Straße entlang gefahren und aus bisher ungeklärter Ursache gegen das Heck eines geparkten Autos geprallt. Der Mann stürzte und verletzte sich so schwer, dass er kurzzeitig bewusstlos war.

Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizeiangaben nicht. An dem geparkten Auto und am Fahrrad ist jeweils ein geringer Sachschaden entstanden.

(sly)