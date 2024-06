Langes Warten auf die Stimmauszählung So lief die Kommunalwahl im Kreis Neuwied

Das erste Ergebnis zur Bürgermeisterwahl in Linz, Unkel und Asbach stand in Bruchhausen fest: Um 18.34 Uhr verkündete Markus Fischer als Wahlleiter, dass Stefan Heinrichs, der 1982 geborene Unternehmer, mit 74,1 Prozent der Stimmen zum Ortsbürgermeister gewählt ist. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,3 Prozent. In Windhagen gewann Amtsinhaber Martin Buchholz (CDU) mit 46,3 Prozent der Stimmen. Auf Hans-Dieter Geiger (G-BfW) entfielen 34,2 Prozent, auf Sozialdemokrat Thomas Stumpf 12,2 und die parteilose Bewerberin Elisabeth Theisen 6,8 Prozent. Somit kommt in es in Windhagen in zwei Wochen zu einer Stichwahl zwischen Buchholz und Geiger.