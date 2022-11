Entdeckung im Kreis Neuwied : Toter Soldat der Wehrmacht nach mehr als 75 Jahren identifiziert

Neuwied Anfang des Jahres sind im Kreis Neuwied vier tote Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wer die Soldaten waren, war bislang unklar. Nun konnte die Identität eines Mannes geklärt werden.

Die Identität eines vor mehr als 75 Jahren im Zweiten Weltkrieg bei Neuwied gefallenen Wehrmachtssoldaten ist dank aufwendiger Recherche geklärt worden. Eine Hälfte der Erkennungsmarke des nun auch namentlich bekannten Mannes war bei einem von insgesamt vier toten deutschen Soldaten bereits im Januar 2022 in einem 1945 angelegten Grab im Engerser Feld entdeckt worden , wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Durch eine Untersuchung der teils lesbaren Marke und Ermittlungen bei der Wehrmachtsauskunftsstelle beim Bundesarchiv in Berlin konnte nach mehreren Versuchen die zur Erkennungsmarke gehörende Person identifiziert werden.

Vier tote Weltkriegssoldaten am Rhein im Kreis Neuwied entdeckt

Fund nahe der Urmitzer Eisenbahnbrücke : Vier tote Weltkriegssoldaten am Rhein im Kreis Neuwied entdeckt Bei Arbeiten für eine Deichsanierung im Kreis Neuwied ist ein toter Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Bei der weiteren Untersuchung der Stelle wurden drei weitere entdeckt. Ihre Identität ist unklar.

Am 12. Januar waren auf dem Feld bei Vorarbeiten zur Deichsanierung im Engerser Feld in der Nähe der Urmitzer Eisenbahnbrücke die Gebeine eines toten deutschen Soldaten entdeckt worden. Die Kriminalpolizei untersuchte die Stelle daraufhin gemeinsam mit der zuständigen Genehmigungsbehörde für die Umbettung, dem Ordnungsamt und dem Kampfmittelräumdienst weiter und suchte diese mit Metallsonden ab. Dabei fanden sie in etwa 1,20 Meter Tiefe neben zahlreichen Metallfragmenten wie Uniformknöpfen, Münzen aus der Zeit des Dritten Reiches, einer Uhr und einem Koppelschloss auch drei weitere Leichen.