Mehr Flexibilität : Kreis Neuwied verkürzt als Reaktion auf Ukraine-Krieg Konzessionen für Buslinien

Kreis Neuwied Es geht um jährlich fast vier Millionen Fahrkilometer. Der Kreis Neuwied will künftig seine Buslinien-Konzessionen nicht mehr für zehn Jahre vergeben, sondern verkürzt die Dauer stark, um künftig auf Krisen – wie derzeit die Energiekrise – besser reagieren zu können.

Um schneller auf Krisen wie die derzeitige Energiekrise, ausgelöst durch den russischen Angriff auf die Ukraine, reagieren zu können, geht der Kreis Neuwied neue Wege in Sachen Buslinien-Konzessionen. Deren Laufzeiten hat der Kreistag jetzt halbiert. Hintergrund: Ende 2023 laufen die langfristig vergebenen Konzessionen für den Busverkehr im Kreis Neuwied aus, im August 2024 die für den Neuwieder Stadtverkehr. Auf Vorschlag der Kreisverwaltung hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, vier Bündelverträge neu auszuschreiben.

Es handelt sich um Linien in Linz, in Asbach und dem Wiedtal, in der Raiffeisenregion Puderbach/Dierdorf sowie im Stadtverkehr von Neuwied. Insgesamt umfassen die vier „Linienbündel“ fast vier Millionen Fahrkilometer pro Jahr. Diese muss der Landkreis Neuwied nicht alleine finanzieren. Knapp 40 Prozent übernimmt künftig das Land Rheinland-Pfalz über den Schienenzweckverband als sogenannte Regio-Linien-Fahrplankilometer.