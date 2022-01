Hochansteckende Tierseuche : Vogelgrippe im Kreis Neuwied nachgewiesen

Kreis Neuwied In der Verbandsgemeinde Puderbach ist ein Fall der hochansteckenden Vogelgrippe vom Typ H5N1 nachgewiesen worden. Das Kreis-Veterinäramt hat eine Aufstallpflicht verfügt.

