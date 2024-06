Linzer Künstler Alexander Wöhrle Wie die Malerei die Dämonen seiner Krankheit zu vertreiben hilft

Linz · Vor rund zehn Jahren bekam Alexander Wöhrle die niederschmetternde Diagnose Multiple Sklerose (MS). Die Kunst gab ihm neuen Mut und hilft ihm im Umgang mit der schleichenden Erkrankung. Warum das so ist, berichtet er am Wochenende auch in seiner ersten Ausstellung.

26.06.2024 , 15:16 Uhr

Sein Kunstschaffen hilft Alexander Wöhrle aus Linz beim Umgang mit seiner MS-Erkrankung. Am Wochenende stellt er erstmals aus. Foto: Frank Homann

Von Carin Demnig von Weger