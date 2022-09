Kunsttage „Unkeler Höfe“ : Künstler ziehen aus den Höfen in den Park um

Unkel

In Unkel ging es am Wochenende auch andernorts lebhaft zu. Am Willy-Brandt-Platz lockte die Unkeler „Weinzeit“ zum dreitägigen Heimatfest. Bereits am Freitag hatte „Burgundia“ Verena I. (Lindlohr geb. Braun) mit ihren Prinzessinnen Hannah Rechmann und Lea Adenauer das Zepter übernommen. Mit Tanz, viel Musik und Fähndelschwenken der Junggesellenvereine nahmen die Tage ihren Lauf. Besuchermagnet war der Festumzug durch die historische Altstadt. Gerade in schwierigen Zeiten sei das Miteinander wichtig, sagte Stadtbürgermeister Gerhard Hausen. „Lebensfreude ist ein willkommenes, notwendiges und erhellendes Ventil in diesen politisch und wirtschaftlich trüben Zeiten, Lebensfreude, wie sie unser Wein- und Heimatfest widerspiegelt.“