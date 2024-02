Auf Willy-Brandt-Platz Kundgebung gegen rechts in Unkel – „Bekomme eine Gänsehaut“

Der Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen (SPD) hatte als Erpeler ein Heimspiel in Unkel und freute sich, nicht nur in den großen Städten, sondern auch in vielen kleinen Orten die Leute für die Demokratie auf die Straße gehen zu sehen: „Das gibt mir Kraft und Motivation“, so Diedenhofen. Er begrüßte auch seine Mutter unter den Anwesenden, die ihm beigebracht habe, wie man sich zu benehmen habe, und wo Anstand und gesunder Menschenverstand walteten. Die Lebensfreude, die erst im Karneval so großartig spürbar gewesen sei, wünschte sich Diedenhofen für alle und das diese mit in den Alltag genommen wird.