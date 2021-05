Totenborn-Relief : Kunstwerk in Linz erstrahlt in neuem Glanz

Der rheinische Künstler Peter Terkatz

Das Totenborn-Relief in Linz ist vom rheinischen Künstler Peter Terkatz im Jahre 1928 geschaffen worden. Der 1880 in Viersen geborene Bildhauer lebte ab 1921 in Honnef (Hauptstraße 14). Sein Atelier befand sich bis 1929 am Anna-Platz in Honnef-Rommersdorf. Die dortige, 1923 entstandene Anna-Säule zählt ebenso zu den bedeutenden Beiträgen seines künstlerischen Schaffens wie die 1953 fertig gestellte Madonnenstatue aus Muschelkalk, die über dem Portal der Pfarrkirche St. Mariä Heimsuchung in Rhöndorf zu bewundern ist. Sein Werk lässt zwei Schaffensperioden erkennen: eine säkulare und eine sakrale. Terkatz, der am 31. August 1954 in Bad Honnef starb, ist übrigens ein Onkel des Schriftstellers Dieter Wellershoff.

Den Namen „Am Totenborn“ hat die Straße, die sich mit der Straße „Am Himmelreich“ kreuzt, da dort auf dem Weg zum Friedhof der Überlieferung nach die Toten gewaschen wurden sind, ehe sie den „letzten Gang“ antraten. Das Wasser für diese Waschungen stammt aus einer Quelle (“Born“), die an dieser Stelle existiert haben soll. qm