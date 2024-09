Aktionskünstler Gunter Demnig verlegt Stolpersteine Kunstwerke aus Messing erinnern in Bad Hönningen an jüdische Nachbarn

Größer könnten die Gegensätzlichkeiten dieses Ortes in diesem Augenblick kaum sein: In der einst so belebten Partymeile des Rheinstädtchens Bad Hönningen, der legendären Schmiedgasse, Sinnbild für Ausgelassenheit und den Rheintourismus früherer Jahre, kniet Aktionskünstler Gunter Demnig und lässt fünf neue Stolpersteine ins Straßenpflaster ein. Viele Worte verliert er dabei nicht: Der 76-Jährige, der seit dem Jahr 2000 in ganz Europa zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus die zehn mal zehn Zentimeter großen Messingtafeln dort verlegt, wo die Nachbarn von einst lebten, hat insgesamt elf mahnende Steine mitgebracht.