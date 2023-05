Abschied im Neuwieder Schlosstheater Warum Intendant Lajos Wenzel die Landesbühne Rheinland-Pfalz verlässt

Staatssekretär Jürgen Hardeck hob die starke Leistung von Intendant Lajos Wenzel hervor, der „das Theater binnen kürzester Zeit zum Fliegen“ gebracht und in Neuwied ein „kleines Theaterwunder“ bewirkt hat. Bereits in seiner ersten Spielzeithälfte konnte er mit einer durchschnittlichen Auslastung von über 95 Prozent punkten. Gemeinsam mit dem im Januar 2020 hinzugekommenen Geschäftsführer, dem ehemaligen Bonner Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch, sorgte Wenzel für das Überleben der Landesbühne in den schweren Zeiten der Pandemie. „Ohne dieses Führungsduo gäbe es die Landesbühne heute nicht mehr“, so Hardeck. „Wenzel führte das Theater auf die Höhe der Zeit, veränderte dessen Repertoire komplett, gründete das „Junge Schlosstheater“ und schaffte es, dass sich Fachleute verwundert die Augen reiben, was er innerhalb von vier Jahren aus der verträumten Landesbühne gemacht hat.“