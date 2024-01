Bevölkerungsschutz Landkreis Neuwied baut Sirenennetz massiv aus

Die ersten neuen Dachsirenen wurden bereits in Datzeroth, Neustadt, Puderbach und Leutesdorf angebracht. Weitere Anlagen seien zudem in Waldbreitbach, Rheinbreitbach, Linz und an der Neuwieder Feuerwache errichtet worden. Zudem gebe es fünf frei stehende Mastanlagen in Roßbach, Altwied und Neustadt.