Westerwald-Taunus-Tunnel Landrat will Weichen für Alternativstrecke im Güterverkehr stellen

Und: Für Januar 2024 hat der Landrat des Kreises Neuwied darüber hinaus ein Gipfeltreffen zum Bahnlärm und der Forderung der Neubaustrecke“ in Neuwied angesetzt. „Das Mittelrheintal ist ein in Gänze zusammenhängendes Gebiet und das endet nicht in Koblenz“, so Hallerbach. Er verwies darauf, dass der sogenannte romantische Rhein zwischen Bingen und Unkel sowohl eine stark nachgefragte Touristenattraktion wie auch eine Jahrhunderte alte Kulturlandschaft für ihre Bewohner sei. Achim Hallerbach: „Wenn wir nicht die Weichen in die richtige Richtung stellen und bald nichts geschieht, geht das alles kaputt“, sagte er. „Das dürfen wir nicht zulassen. Bundesregierung und Deutsche Bahn sind am Zug. Wir sind gesprächsbereit.“