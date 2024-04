Langjährige Landtagsabgeordnete Trauer um resolute Sozialdemokratin Renate Pepper aus Linz

In die Politik kam Renate Pepper kurz nach ihrer Ausbildung zur Steuerfachgehilfin. Dann nämlich nahm sie von 1970 bis 1976 ihre Arbeit als Mitarbeiterin der SPD-Bundestagsfraktion in Bonn auf, 1971 trat sie in die Partei ein. Nach einem Studium an der Katholischen Fachhochschule Köln ging sie zunächst dorthin, wo sie am dringendsten gebraucht wurde: Sie übernahm das Lebensmittelgeschäft ihrer Eltern in Linz. Danach betrieb sie ein weit über die Grenzen von Linz beliebtes Kleinkunstcafé und einen Musikverlag. Nah bei den Menschen zu sein, das konnte sie.