Ermittlungen abgeschlossen : Toter auf dem Golfplatz in Windhagen gefunden

Windhagen Golfer haben am Sonntag auf dem Golfplatz in Windhagen die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind dazu bereits abgeschlossen.

Einen schrecklichen Fund haben Golfer am Sonntag auf dem Golfplatz in Windhagen gemacht: Wie die Polizei Neuwied auf GA-Anfrage bestätigte, hatten Sportler auf dem ausgedehnten Areal im nördlichen Kreis Neuwied die Leiche eines Mannes gefunden. Die Kriminalpolizei Neuwied nahm unverzüglich die Ermittlungen auf. Diese seien bereits abgeschlossen. Ein Fremdverschulden schloss die Kripo am Montag definitiv aus, ebenso ein Unfallgeschehen. Man gehe von Suizid aus, so die Kripo.