Limeswanderung endet nach 750 Kilometern Was es mit dem Marsch nach Rheinbrohl auf sich hat

Bereits am 29. Juli ist im römischen Kastell Abusina nahe Eining an der Donau der Limesmarsch gestartet. Die Wanderung folgt dabei auf exakt 750 Kilometer dem Unesco-Welterbe Obergermanisch-Raetischer Limes. Da es sich um Europas größtes zusammenhängendes Bodendenkmal handelt, sind die Wandersleute nicht in moderner Outdoorkleidung unterwegs, sondern in authentischer römischer Militärausrüstung aus der Zeit der ersten vier nachchristlichen Jahrhunderte.