Störung seit Donnerstagabend Internetstörung in Linz am Rhein ist behoben

Die Festnetz-, Telefon- und Internet-Störung in der Gemeinde Linz am Rhein soll wieder behoben sein. Das teilte auf Nachfrage des GA der Anbieter Vodafone am Freitagnachmittag mit. Anders als von den Anwohnern geschildert, gab Vodafone nicht den Donnerstagabend als Startzeitpunkt der Störung an, sondern Freitagmittag 12 Uhr.