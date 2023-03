Suche eingestellt Zehnjähriger Junge aus Linz am Rhein ist Zuhause

Update | Koblenz · Ein Zehnjähriger aus Linz am Rhein wurde am Montag vermisst. Er sei am Montagmorgen auf dem Weg zur Grundschule gewesen, dort jedoch nicht angekommen. Nun wurde er wohlbehalten angetroffen.

20.03.2023, 17:12 Uhr

Foto: dpa/Daniel Karmann





Der zehn Jahre alte Junge aus Linz am Rhein ist frühen Montagabend wieder aufgetaucht. Im Rahmen der Suchmaßnahmen habe man den Jungen wohlbehalten im Raum Köln angetroffen und ihn seinen Eltern übergeben, gab die Polizei an. Zuvor war der Junge seit Montagmorgen um etwa 8 Uhr vermisst worden. Er habe sich demnach auf dem Weg zur Schule befunden, war dort jedoch nicht angekommen.

(ga)