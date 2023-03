Auf dem Schulweg verschwunden Zehnjähriger Junge aus Linz am Rhein wird vermisst

Koblenz · Der zehnjährige Baddal Yaldir aus Linz am Rhein wird vermisst. Er sei am Montagmorgen auf dem Weg zur Grundschule gewesen, kam dort jedoch nicht an. Die Polizei bittet um Hinweise.

20.03.2023, 15:52 Uhr

Der zehnjährige Baddal Yaldir aus Linz am Rhein wird seit Montagmorgen um etwa 8 Uhr vermisst. Das meldet die Polizei Koblenz. Er befand sich demnach auf dem Weg zur Bürgermeister-Castenholz-Grundschule, kam jedoch dort nicht an. Baddal Yaldir aus Linz am Rhein wird vermisst. Foto: Polizei Koblenz/privat Zuletzt wurde der Junge im Bereich der Einmündung in die Schulstraße in Richtung der Grundschule von seiner Mutter gesehen, heißt es in der Meldung. Der Junge ist laut Polizeiangaben etwa 1,55 Meter groß und 65 Kilogramm schwer. Er trägt eine hellblaue Sportjacke und eine graue Jogginghose. Er hat einen blauen Schulranzen mit Fußballaufklebern bei sich. Baddal Yaldir leidet der Polizei zufolge an einer Erkrankung und könnte sich in hilfloser Lage befinden. Er sei bereits in der Vergangenheit als vermisst gemeldet worden. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 02611032690 um Hinweise.

