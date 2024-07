Vorfall in Linz am Rhein Mann versucht Polizeikontrolle auszutricksen

Linz am Rhein · Die Polizei hat in Linz am Rhein einen Autofahrer kontrolliert und Hinweise auf die Einnahme von Betäubungsmitteln festgestellt. Der Mann musste eine Urinprobe abgeben - aber er war vorbereitet.

09.07.2024 , 16:53 Uhr

Ein Polizist hält eine Kelle in die Luft. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Karmann





Ein Autofahrer hat versucht, durch einen Trick einen Drogentest einer Polizeikontrolle zu bestehen. Einsatzkräfte hatten den Mann laut Angaben der Polizei am Montagabend in Linz am Rhein kontrolliert und vermutet, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin musste der Autofahrer einen Urintest abgegeben. Doch er war vorbereitet und hatte einen Beutel mit „sauberem“ Urin dabei, den er in den Testbecher gab. Die Polizei bemerkte die Täuschung und der Test musste wiederholt werden. Der Verdacht der Einsatzkräfte wurde bestätigt - der Mann stand unter dem Einfluss des berauschenden Wirkstoffs THC. Er musste eine Blutprobe abgeben. Es wurde ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

(dpa)