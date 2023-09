Störung seit Donnerstagabend Linz am Rhein von erheblicher Internetstörung betroffen

Davon berichten auch mehrere Nutzer der Facebook-Gruppe „Du kommst aus Linz am Rhein wenn...“. Dort beschreiben Nutzer auch von Störungen in weiteren Gemeinden des Landkreises Neuwied. In Dattenberg, Vettelschoß, Sankt Katharinen und Ohlenberg soll es demnach ebenfalls Probleme geben. Was die Störung ausgelöst hat und wann sie flächendeckend behoben sein wird, ist derzeit nicht bekannt.