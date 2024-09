Islamistisch motiviert Ermittlungen nach Angriff in Linz dauern weiter an

Abgesperrt ist der Bereich um den Eingang der Polizeiinspektion in Linz am Rhein nach einem Macheten-Angriff. Ein mit einer Machete und einem Messer bewaffneter 29-Jähriger hat am frühen Morgen auf einer Polizeiwache in Linz (Kreis Neuwied) damit gedroht, Polizistinnen und Polizisten zu töten. Nach Einschätzung der Ermittler war der Angriff islamistisch motiviert.

Foto: dpa/Alexander Franz