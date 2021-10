Theater am Martinus-Gymnasium Linz : Jugendliche treten in selbst geschriebenem Musical auf

Linz Eigentlich hätte das Musical am Martinus-Gymnasium Linz bereits im vergangenen Jahr im Wortsinn über die Bühne gehen sollen. Umso mehr freuen sich die Jugendlichen, dass ihre Proben nun voran gehen.

„Es ist eine Beflügelung der Seele“ jubelt Gitarrist Davide de Palo aus der Big Band begeistert ob der Wiederaufnahme der Proben. Die Musical-AG des Martinus-Gymnasiums Linz hat ein neues Stück vorbereitet und freut sich zusammen mit der Big Band darauf, endlich wieder auftreten zu können. In dem selbst geschriebenen Werk „Unser Weg '68 – '48 – '29“ wird der Gang zweier Protagonistinnen in drei Lebensabschnitten beleuchtet.

Es sei eine Reise durch die Zeit, in der die Geschichte von zwei Frauen erzählt wird, wie sie sich gefunden, wie sie zusammen gelebt haben. 1929 war es nicht möglich, die gleichgeschlechtliche Zuneigung zu zeigen, und man ging den Weg zunächst mit Mann und Kindern. Der Krieg nahm die Männer, und so war es nicht ungewöhnlich, dass Witwen bei Wohnungsknappheit zusammenzogen. Doch dann taucht ein totgeglaubter Gatte plötzlich wieder auf.

Das Skript stammt bereits aus dem vergangenen Jahr, aber weder Proben noch eine Aufführung waren möglich. Deshalb sind jetzt auch noch Schauspieler dabei, die ihr Abitur bereits in der Tasche haben. Sie lassen es sich nicht nehmen, bei „ihrem“ Stück dabei zu sein. Auch neue Mitspieler wurden rekrutiert. Von Stufe acht bis zwölf sind alle Jahrgänge vertreten. „Beim ersten Mal war alles sehr neu und fremd“, erinnert sich Neuzugang Nora Riemann (15) aus der zehnten Klasse. „Aber alle sind so nett, es macht totalen Spaß in der Gemeinschaft und es ist echt cool, dass wir sogar zusammen kochen“, berichtet sie weiter und erzählt von ihren verschiedenen Rollen.

Die Aufführungen

Aufführungen sind am Donnerstag, Freitag und Samstag, 7., 8. und 9. Oktober, jeweils um 19 Uhr in der Stadthalle Linz, Einlass ist ab 18 Uhr. Schüler zahlen fünf Euro, Erwachsene acht Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Schule in den großen Pausen oder unter musical_ag@martinus-gymnasium.de. Es gelten donnerstags und samstags die 2G-Regel, freitags die 3G-Regel. Die Kontaktnachverfolgung muss durch ein Formular oder das „Einchecken“ via Luca- oder Corona-Warn-App erfolgen.