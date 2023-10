Farbspektakel in der „Bunten Stadt“ „Linz leuchtet“ ist ein Augen- und Ohrenschmaus par excellence

Was für ein beeindruckendes Zusammenspiel von Farben und Klängen: Wie auf unserem Foto in der Linzer Kirche St. Martin waren am Samstag in der „Bunten Stadt“ viele Häuser und Sehenswürdigkeiten in magische Farben getaucht. Im Gotteshaus, auf dem Burgplatz und dem Buttermarkt gesellte sich zum Augen- noch ein Augenschmaus.